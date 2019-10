Instandsetzung der Fahrbahn : In den Herbstferien ist die Ortsdurchfahrt Rappweiler gesperrt

Rappweiler Nach Abschluss der Arbeiten am Fahrbahnrand wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) – wie bereits angekündigt – am Montag, 7. Oktober, auf der L 157 in der Ortsdurchfahrt Rappweiler mit der Fahrbahninstandsetzung beginnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die anstehenden Fräs- und Asphaltarbeiten müssen wegen geringer Straßenbreite zur Gewährleistung der Arbeitsstättensicherheit unter Vollsperrung ausgeführt werden, teilt der Landesbetrieb mit. Zur Minimierung der Verkehrsbehinderungen werden diese in den Herbstferien durchgeführt.

Betroffen ist laut Mitteilung des Landesbetriebes die Merziger Straße zwischen der Einmündung Auf der Alm aus Richtung Weiskirchen bis zum Ortsausgang in Richtung Mitlosheim. Die Erneuerung wird in zwei Abschnitte eingeteilt.

Der erste Bauabschnitt, der ab 7. Oktober läuft, beginnt am Ortseingang Rappweiler aus Richtung Losheim am See und reicht bis zur Einmündung Hochwaldstraße. Die Arbeiten dauern voraussichtlich eine Woche – bis zum 12. Oktober. In dieser Zeit wird der Verkehr großräumig über Losheim, Bergen und Waldhölzbach umgeleitet.

Der zweite Bauabschnitt soll am 14. Oktober anlaufen. Das Baufeld beginnt an der Einmündung Hochwaldstraße und reicht bis zum Ortsausgang in Richtung Weiskirchen. Hier wird der Verkehr eine Woche lang über die Ortschaften Thailen, Nunkirchen und Losheim umgeleitet.

Die Hochwaldstraße bleibt in der Zeit der beiden Vollsperrungen aus einer Richtung durchgehend erreichbar, heißt es vom Landesbetrieb. Alle im jeweiligen Bauabschnitt liegenden Zufahrten zur L 157 sind jedoch voll gesperrt.

Zeitgleich zum zweiten Bauabschnitt wird die Fahrbahndecke im Höhenweg bis zur Kreuzung Auf der Alm/Im Heidesfeld in einer Stärke von vier Zentimetern erneuert. Dabei sind nach Einschätzung des Landesbetriebes lediglich während der Fräsarbeiten ab 14. Oktober und der Asphaltarbeiten voraussichtlich am 17./18. Oktober Behinderungen zu erwarten. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sind voraussichtlich am 19. Oktober abgeschlossen.

Anwohner und Anlieger können weitestgehend innerörtliche Umfahrungen nutzen. Anwohner der Straßen ohne Umleitungsmöglichkeiten werden vom Landesbetrieb gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baufeldes abzustellen.

Die Baumaßnahme wurde im Vorfeld mit den Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs abgestimmt. Sie hat Auswirkungen auf die Linienführung des Busverkehrs.

Nach Fertigstellung der Busbuchten in der Ortsmitte sind die Arbeiten der gesamten Baumaßnahme voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen, falls das Wetter mitspielt.