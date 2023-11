In Gedenken der Opfer aller Kriege Weiskircher feiern Volkstrauertag andächtig

Der traurige Wetterbericht hatte die Organisatoren der traditionellen Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages auf dem Ehrenfriedhof in Weiskirchen aus nachvollziehbaren Gründen dazu verlasst, die Veranstaltung ohne die Mitwirkung des MGV Weiskirchen sowie der Schwarzwälder Hochwald-Musikanten Konfeld durchzuführen. Dann erbarmte sich der Himmel aber überraschend doch noch, und so verwöhnten letztlich sogar einige Sonnenstrahlen die Teilnehmer dieser Feier bei der Erinnerung an die Männer, Frauen und Kinder, die in der Vergangenheit wie in der Gegenwart Opfer von Krieg und Gewalt geworden sind.