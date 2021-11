Volkstrauertag in Weiskirchen : Weiskirchen: „Mahnen, Erinnern, Widerstehen“

Emily Vontz (l.) las die Stichworte zum Volkstrauertag vor, während Miriam Zimmer sie auf eine große Europafahne auslegte. Foto: a-n

Weiskirchen Ganze drei Soldatengräber von insgesamt 758 auf dem Ehrenfriedhof von Weiskirchen waren am gestrigen Volkstrauertag noch geschmückt. Damit das ganze Elend der beiden Weltkriege und darüber hinaus auch die mörderischen Kriege der Jetztzeit nicht völlig in Vergessenheit geraten, hatten die Gemeinde Weiskirchen, ihre Ortsvorsteher und das MIA-Team mit Gemeindereferent Jörg Mang am Sonntag wieder zu ihrer traditionellen Gedenkfeier eingeladen, deren musikalische Gestaltung wieder der Musikverein Rappweiler-Zwalbach übernahm.

Von Dieter Ackermann

Vor knapp hundert Teilnehmern erinnerte zunächst Bürgermeister Wolfgang Hübschen daran, dass auch in diesen Tagen irgendwo auf der Welt Menschen aufeinander schießen. „Das wissen wir durchaus, aber im Alltag blenden wir das meist aus.“ Vor diesem Hintergrund machte er sich die Mahnung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zu eigen: „Vergesst die Toten nicht!“ In der gestrigen Gedenkfeier fokussierten sich dann Jörg Mang sowie Emily Vontz und Miriam Zimmer vom MIA-Team auf das Gedenken an Robert Schuman, einen der Gründerväter der Europäischen Union.

Schon vor Beginn der Feierstunde verteilten sie deshalb Europa-Fähnchen unter den Teilnehmern. Sehr anschaulich verdeutlichten sie dann unter anderem mit auf einer großen Europafahne ausgebreiteten Wörtern auf Papierstreifen das, woran sie mit der Überschrift „Mahnen, Erinnern, Widerstehen“ erinnern wollten. Ganz aktuell stehe Europa wieder vor einer Zerreißprobe. Mang: „Immer wieder machen Meldungen und Nachrichten die Runde, die die Idee Europa – laut Schumann die Idee des Friedens – in Gefahr bringen.“

Stille Gebete und die musikalische Gestaltung durch den Musikverein gaben dieser Gedenkfeier wieder den würdigen Rahmen, für den der Volkstrauertag steht. Da spielte es auch keine Rolle, dass die mitgebrachte Lautsprecheranlage ihren Dienst versagte.