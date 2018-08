später lesen spanischer Abend am WeinStrand „Viva España“ am Wein-Strand FOTO: Hochwald-Touristik FOTO: Hochwald-Touristik Teilen

„Viva España“ heißt es am Samstag, 18. August, am WeinStrand in Thailen. Für den spanischen Abend steht eine zusätzliche Auswahl an spanischen Weinen auf der Karte, außerdem serviert das Team ein spanisches Menü mit Tapas, Spanferkel und Grillgemüse.