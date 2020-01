Streit zwischen zwei Männern : Vater eilt Sohn in Weiskirchen mit Beil zu Hilfe

Vater eilt Sohn in Weiskirchen mit Beil zu Hilfe

Weiskirchen Bei einem Streit in Weiskirchen ist ein Vater seinem 19-jährigen Sohn mit einem Beil zu Hilfe geeilt.

Der 59-Jährige tauchte am Donnerstag bewaffnet in einer Wohnung in der Trierer Straße auf. Dort war es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, der Sohn und ein anderer Mann beleidigten sich gegenseitig.