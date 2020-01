Nach Streit zwischen zwei Männern : Vater bedroht Mann in Weiskirchen mit Beil

(Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Weiskirchen Mit einem Beil bewaffnet ist ein Vater am Donnerstag seinem Sohn zur Hilfe geeilt. Wie die Polizei-Inspektion in Wadern mitteilt, war der 19-Jährige Sohn mit einem 34-Jährigen in dessen Wohnung in der Trierer Straße in Weiskirchen in Streit geraten.

Zunächst beleidigten sich die beiden gegenseitig, dann tauchte der 59-jährige Vater auf und bedrohte den Wohnungsinhaber mit dem Beil. Als dieser flüchten wollte, schlug der Vater nach Worten der Polizei mit der stumpfen Seite des Beils zu und traf den Mann am Rücken. Dabei fügte er ihm eine Schürfwunde zu.