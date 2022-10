Polizei hofft auf Zeugen : Whisky-Flasche auf Auto gedonnert

Wer Angaben zu der Tat und dem unbekannten Täter machen kann, wendet sich bitte an die Polizei-Inspektion Nordsaarland unter der Tel. (0 68 71) 9 00 10. Foto: dpa/Fabian Strauch

Weiskirchen Ein Unbekannter hat die Frontscheibe eines Auto in Weiskirchen eingeworfen. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugen.

In Weiskirchen hat gegen 8 Uhr am vergangenen Sonntagmorgen ein Unbekannter die Frontscheibe eines Autos eingeworfen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, hat die Eigentümerin des roten Toyota Yaris die Polizei verständigt.

Das Auto war zu der Tatzeit in der Hochwaldstraße in Weiskirchen abgestellt. Als die Beamten an Ort und Stelle das Auto und die Umgebung untersuchten, fanden sie neben dem beschädigten Fahrzeug eine zerbrochene Whisky-Flasche. Diese hat der Unbekannte vermutlich auf die Winschutzscheibe geschmissen, meldet die Polizei weiter.