Polizei hofft auf Zeugen Überfall auf fast 90-Jährige an deren Haustür

Opfer eines Raubdeliktes wurde eine fast 90-jährige Frau am Samstag in Weiskirchen. Ein ungepflegt wirkender Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, bekleidet mit einer dunklen Jacke, kam laut Polizei-Inspektion Nordsaarland gegen 17.30 Uhr mit einem Tretroller oder E-Scooter zum Wohnanwesen der Frau in der Straße „Im Hänfert“. Der Mann gab sich als Bediensteter der Gemeinde aus und sagte, er müsse den Wasserzähler ablesen. Plötzlich hielt der Mann der alten Frau eine Pistole vor und forderte Geld und Schmuck. Die Frau gab dem Mann darauf etwa 100 Euro in Scheinen. Zunächst forderte der Mann noch Schmuck, dann jedoch flüchtete der als klein und schmal beschriebene Täter mit seinem Gefährt, das eine große rote Fläche hat, womöglich der Sitz oder die Stehfläche.