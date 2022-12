Polizei bittet um Mithilfe : Gelbe Tonne brennt in Weiskirchen ab

Weiskirchen Die Polizei Nordsaarland vermutet Brandstiftung in Weiskirchen.

In der Straße Auf der Heide in weiskirchen hat in der Nacht auf Donnerstag ist eine gelbe Tonne bis auf ihre Räder abgebrannt. Das meldet die Polizei, die jetzt auf Zeugenhinweise hofft. Denn es ist wahrscheinlich, dass die Tonne von jemandem angezündet wurde. Anwohner hatten das Feuer entdeckt und Polizei verständigt. Sie konnten die Flammen aber noch selbst löschen. Weitere ähnliche Fälle in der Umgebung in der selben Nacht sind der Polizei bisher nicht bekannt.