Weiskirchen : Schüler erleben Unterricht im „grünen Klassenzimmer“

Schüler der Weiskircher Eichenlaubschule untersuchten im Rahmen ihres Kursprojektes Natur und Umwelt die Wasserqualität in einem Gartenteich. Foto: Rita Dibos/Schule

Weiskirchen Zehntklässler in Weiskirchen zog es in die Natur.

Gemeinsam machten sie sich ans Werk und untersuchten die Gegebenheiten am und im Teich, entnahmen Wasserproben aus dem Teich und dem Bach auf dem Grundstück, überprüften die Wasserqualität und befreiten den Teich von Algen. Neben einer erstaunlichen Menge an Algen kamen auch viele Fische und andere kleine Lebewesen zum Vorschein. Diese wurden genauer in Augenschein genommen und die Bestimmungen dann schriftlich festgehalten.