Umgemeindung : Rappweiler will zu Losheim gehören, aber scheitert mit Antrag – wieso die Kommunalaufsicht nicht mitmacht

Wenn es nach dem Ortsvorsteher von Rappweiler-Zwalbach geht, soll auf den Ortseingangsschildern Weiskirchen gegen Losheim am See ausgetauscht werden. Foto: Ackermann Dieter

Weiskirchen Rappweiler-Zwalbach will nicht mehr zu Weiskirchen gehören, sondern zu Losheim am See. Doch das macht die Kommunalaufsicht nicht mit.