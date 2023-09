Ukrainisches Festival in Weiskirchen „Die Russen haben mein Leben zerstört!“

Nataliya Kulinich, Moderatorin des zweiten ukrainischen Fests in Weiskirchen, sprach mit der SZ auch fernab der Lautsprecher. Im persönlichen Gespräch wurde deutlich, dass der Krieg in ihrer Heimat nicht so fern ist, wie vielleicht vermutet. So berichtet sie – im Kontrast zu ihrer farbenfrohen Landestracht – wie sie kurz nach dem 24. Februar 2022, als das russische Militär in ihre Heimat bei Krematorsk einmarschiert war, einen ihrer drei Söhne, eine Schwiegertochter und einen Enkel unter mehr als dramatischen Umständen verloren hatte. „Mit dem Auto wollte mein 43-jähriger Sohn mit seiner Frau und dem Enkelkind zusammen mit meinem 32 Jahre alten Sohn vom besetzten Teil der Ukraine in den verbliebenen freien Teil unserer Heimat fahren.“