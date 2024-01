Gesang und Tanz Ukrainer tanzen und singen für die Hoffnung

Während ihre Männer und Söhne sich in der ukrainischen Heimat in ihren Schützengräben tapfer den russischen Angreifern entgegenstellen, nutzte die deutsch-ukrainische-französische Gesellschaft das von ihr organisierte Konzert im Weiskircher Pfarrsaal, um der deutschen Gesellschaft einmal Danke sagen zu können. Nataliya Lesmchuk als Vorsitzende und Iryna Noryndrars sowie Totia Sonia ließen dabei keinen Zweifel daran, wie dankbar die ukrainische Gemeinschaft für die nicht nachlassende Unterstützung der Saarländer ist. Ganz besonders begrüßten die Moderatorinnen einen Menschen mit großem Herz, womit Pastor Leo Koch gemeint war, in dessen Pfarrheim die Ukrainer schon seit Jahren Handarbeiten erstellen, deren Verkaufserlös in die Hilfe für das unter dem Krieg leidende Land fließt.