Saar-Hunsrück-Steig : Rund 1000 Wanderer trotzen der Hitze

WEISKIRCHEN Der zehnte Saar-Hunsrück-Steig-Marathon lockte Teilnehmer aus ganz Deutschland in den Hochwald. Drei Strecken standen zur Wahl.

Auswählen konnten die Wanderer zwischen drei verschieden langen Strecken: 18 Kilometer mit Start an der Hochwaldalm Wadrill, 32 Kilometer ab Saarhölzbach oder gar 44 Kilometer vom Cloef-Atrium in Orscholz. Das Ziel für alle war der Wild- und Wanderpark in Weiskirchen, wo morgens früh die Startnummernausgabe erfolgte. Von dort wurden die Teilnehmer der gut organisierten Veranstaltung mit Bussen an die jeweiligen Startorte gefahren.

Ganz früh mussten gut 250 Marathon-Wanderer ran. Schon um 6.15 Uhr ging es für sie an der Cloef los, erst 90 Minuten später starteten mehr als 300 Mittelstreckler. Alle bestens gelaunt bei noch angenehm frischen Temperaturen unter 20 Grad. „Der Marathon im letzten Jahr bei uns in Kastellaun hat uns richtig angepiekst“, freut sich Frank Lauer auf die Tour

Mit seiner Frau Stephanie war er schon öfters zum Wandern im Saarland. „Es gefällt uns hier sehr gut“, erzählen die beiden. Mit zwölf weiteren Wanderfreunden aus dem Hunsrück sind sie in den Hochwald gekommen, um in der herrlichen Natur ihre Strecke abzuwandern.

Wie andere überregionale Teilnehmer hat sie in einem Hotel in Weiskirchen übernachtet. Hotellerie und Gastronomie profitieren also direkt und indirekt von dem Event „Wandern ist für mich der ideale Ausgleich zum stressigen Alltag“, erzählt die 46-jährige Schulsozialarbeiterin. So hat sie inzwischen den 50-Kilometer-Marsch in Stuttgart und die „Sieben-Seen-Wanderung“ bei Leipzig mitgemacht. Ansonsten ist sie gerne in den Bergen unterwegs, aber die Natur im saarländischen Hochwald gefällt ihr ebenfalls sehr gut.