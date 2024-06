Mit Tombola Mofa-Turtles setzen ein Moped als ersten Preis

Zum 3. Mofatreffen laden die „Turbo Moped Nitro Turtles“ auf den Festplatz beim Bürgerhaus Rappweiler ein. Los geht’s mit der Anreise am Freitag, 7. Juni, ab 18 Uhr und gemütlichem Beisammensein bei Essen und Trinken. Die Band Out of Sudden wird den Mofa-Fans ab 19 Uhr ordentlich einheizen. Am Samstag, 8. Juni, freuen sich die Veranstalter, die Fangemeinde von Mofa, Moped und Blechroller zu begrüßen. Fassbieranstich ist um 14.30 Uhr.