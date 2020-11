Verstoß gegen Corona-Regeln : Über 100 Gäste ohne Abstand vor Gaststätte in Weiskirchen

Weiskirchen Die Polizei musste am Freitag in Weiskirchen eine Gruppe von über 100 Menschen auflösen, die sich vor einer Gaststätte ohne Abstände und ohne Masken versammelt hatte.

Die Polizei hat am Freitagabend in Weiskirchen eine Gruppe von 100 bis 150 Menschen auflösen müssen. Wie es in einer Mitteilung der Polizei-Inspektion Nordsaarland heißt, war gegen 22.30 Uhr eine Meldung eingegangen, dass in und vor einer Gaststätte „viel Betrieb“ sei. Außerdem sollten dort mehrere hochmotorisierte Autos sein, die sich Rennen liefern würden.