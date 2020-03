Gute Nachrichten in Weiskirchen : Treppenlift für Lars Haßler ist endlich montiert

Gute Nachrichten in Weiskirchen

Mit dem neuen Treppenlift kann sich die ganze Familie Haßler jetzt ohne Kraftanstrengung zur Haustür hochtragen lassen. Foto: a-n

Weiskirchen Zahlreiche Menschen haben gespendet, damit Familie Haßler aus Weiskirchen einen Treppenlift für ihren fünfjährigen Sohn Lars anschaffen kann. Jetzt wurde der Lift installiert.

Jetzt muss Anne Haßler ihren an der unheilbaren muskulären Erbkrankheit Muskeldystrophie Duchenne (DMD) erkrankten fünf Jahre alten Zwilling Lars nicht mehr die Außentreppe ihres Hauses in Weiskirchen hoch- oder runtertragen. Endlich wurde in diesen Tagen der dringend benötigte Treppenlift montiert, der vom kleinen Lars im Rollstuhl sitzend spielend leicht bedient werden kann. Auch seine kerngesunden Brüder, der Zwilling Luis und der achtjährige Leo, möchten ihm immer wieder mal gerne die Fernbedienung des Lifts streitig machen, aber die gibt Lars nur ungern aus der Hand.