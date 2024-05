Bürgermeisterwahl in Weiskirchen „Hochwälder Jung“ bringt viel Erfahrung mit

Er selbst bezeichnet sich als „Hochwälder Jung“: Thorsten Willems wurde in Wadern geboren, wuchs in Losheim auf und lebt seit mehr als 20 Jahren in Weiskirchen. Der Liebe wegen zog er her, wie der 47-Jährige bei einem Treffen in der Brasserie des Parkhotels erzählt, und über die Jahre sei Weiskirchen seine Heimat geworden. „Von Anfang an wurde ich hier sehr gut aufgenommen“, erzählt Willems. In der Gemeinde ebenso wie im Vereinsleben.