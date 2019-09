Thailen : Ortsrat berät über illegale Müllentsorgung

Über Verkehrssicherheit und illegale Entsorgung von Müll berät der Ortsrat Thailen am Freitag, 6. September, um 18 im Bürgerhaus in Thailen. Wie Ortsvorsteher Helmut Theis mitteilt, wird an diesem Abend ebenfalls die Vorbereitung auf den Altentag und auf den St.

