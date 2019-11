Volkstrauertag in Weiskirchen : Kerzen erinnern an die Weltkriege

Weiskirchen Weiskircher gedachten der Opfer der Kriege und setzten sich mit den rassistischen Auswüchsen auseinander.

Selten hatte eine Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages auf dem Ehrenfriedhof in Weiskirchen so aktuelle Bezüge zur Tagesaktualität wie diesmal. Weil die Bezüge neben der Erinnerung an die beiden Weltkriege des vergangenen Jahrhunderts auch die stille, kritische Auseinandersetzung mit Hassreden und rassistischen Auswüchsen von heute beinhalteten, stand die Feierstunde unter dem Motto „Sage nein!“ Als erster trat Bürgermeister Wolfgang Hübschen ans Mikrofon. Mit seiner Begrüßung so vieler Mitbürger verband er seinen Dank an Gemeindereferent Jörg Mang und dessen MIA-Team, an den Männergesangverein mit seiner Dirigentin Susanne Biwer, an die Turmbläser mit ihrem Dirigenten Edgar Meiers sowie an die Freiwillige Feuerwehr, die alle beitrugen, dieser Gedenkstunde einen würdevollen Rahmen zu verleihen. Über die Erinnerung an die grausamen Weltkriege hinaus mahnte Hübschen: „Krieg und Gewalt sind auch heute noch trauriger Alltag. Nehmen wir nur den Anschlag in Halle am 9. Oktober, er war der Versuch eines Massenmordes an Juden am „Jom Kippur“, dem höchsten jüdischen Feiertag. Es zeigt uns, dass Antisemitismus immer noch allgegenwärtig ist.“