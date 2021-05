Diebstahl in Konfeld : Unbekannte brechen Auto auf

Konfeld Täter schlagen in Konfeld Scheibe eines Audis ein und flüchten mit der Beute.

Als Tatzeit nennt die Polizei am Samstag zwischen 00.15 und zehn Uhr. Die Täter hätten mit brachialer Gewalt die Scheibe der Fahrerseite zerschlagen, heißt es dem Bericht weiter. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter ein Mäppchen mit Bargeld. Am äußeren Ende des Fahrzeuges schraubten sie die an beiden Kotflügeln angebrachten Embleme „S-Line“ ab und nahmen sie mit. Beim Versuch, das Audi-Emblem am Kofferraum zu entfernen, brach dieses ab.