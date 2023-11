SZ-Dorfspaziergang SZ zu Besuch in Weiskirchen: Ein Ort, in dem es sich gut leben lässt

Es war dieses Wetter, bei dem man sprichwörtlich keinen Hund vor die Tür jagen würde. Und dann das: Als die SZ sich am Sonntagmorgen zum Dorfspaziergang in Weiskirchen einfand, warteten gut 20 Teilnehmer – trotz strömendem Regen. Die Menschen in Weiskirchen lassen sich durch solch widrige Umstände nicht davon abhalten, sich im Sinne ihres Ortes aktiv einzubringen, das zeigte der gut zweistündige Rundgang. Im Staudengarten machte der Tross, den Weiskirchens Ortsvorsteher Stefan Schuh anführte, erstmals Halt. Leider aus einem unerfreulichen Grund, wie Schuh zu erzählen hatte: „Wir haben gerade in diesem Bereich immer wieder Probleme mit Vandalismus.“ Mehrfach seien hölzerne Ruhebänke durch unbekannte Täter zerstört worden, ebenso wie die Abfalleimer, die im Staudengarten und dem angrenzenden Kurpark großflächig aufgestellt sind. Ein ständiges Problem sind auch die Graffiti-Hinterlassenschaften, die sich an verschiedenen Stellen finden. „Vandalismus ist ein großes Thema“, fand auch Nicole May.