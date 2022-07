Polizeibericht : Suppe angebrannt: 73-Jährige verletzt

Weiskirchen Eine 73-jährige Frau ist am Mittwoch bei einem Brand in einem Reihenendhaus in Weiskirchen leicht verletzt worden, als sie eine Suppe unbeaufsichtigt auf ihrem Herd zum Kochen brachte. Die Dunstabzugshaube und die Arbeitsfläche gerieten in Flammen.