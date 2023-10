Grundschulkinder entdecken Streuobstwiesen Lebensmittel direkt vor der eigenen Haustür

An einer Streuobstwiesen-Wanderung haben die Kinder der Klasse 4c der ersten Naturparkschule im Grünen Kreis in Konfeld mit ihren Lehrerinnen Jessica Brücker und Kerstin Pluwak teilgenommen. Das Projekt im Rahmen der Aktionswoche Streuobst wurde vom Naturpark Saar-Hunsrück in Kooperation mit dem Landkreis Merzig-Wadern auf die Beine gestellt. „Die Kinder sollen dadurch vor allem an die Natur herangeführt werden und etwas über klimabewusste Ernährung lernen“, erklärt Jessica Brücker. „Sie sollen sehen, dass sie auch direkt vor der Haustür Lebensmittel finden können und nicht immer in den Supermarkt gehen müssen“.