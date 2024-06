„Ich bin sehr gespannt, wie das endgültige Ergebnis aussehen wird“ So läuft es in den Wahllokalen in Weiskirchen

Viele Wahlberechtigte machen sich am Sonntag in Weiskirchen auf den Weg in die Wahllokale, um von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen zu können. Wolfgang Hübschen sieht dort erstmals nur als Gemeindewahlleiter nach dem Rechten. Als Noch-Bürgermeister hat er bereits vorab seine Briefwahl-Entscheidungen für die Europa- und die Kommunalwahl dokumentiert. Für welchen Kandidaten er bei der gerade in Weiskirchen so spannenden Bürgermeisterwahl votiert hat, verrät er natürlich nicht. Wegen Erreichens der Altersgrenze findet sich sein Name diesmal allerdings auch auf keinem der Wahlzettel.