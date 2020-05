Drogen, falsche Kennzeichen und mehr : Polizei entdeckt bei Kontrollen im Hochwald acht Straftaten

Bei ihrer Streife von Freitag auf Samstag haben Beamte der Polizei-Inspektion Nordsaarland unter anderem einen Roller mit gefälschten Kennzeichen und mehrere Fahrer mit Alkohol entdeckt.

Alkohol, gefälschte Kennzeichen und ein fehlender Führerschein: Beamte der Polizei-Inspektion Nordsaarland sind bei ihrer Streife in der Nacht von Freitag auf Samstag gleich mehrmals Straftaten feststellen und ahnden. Insgesamt acht Anzeigen gegen mehrere Menschen in mehreren Orten waren die Folge.

Der erste, den die Polizisten an diesem Abend entdeckten, war ein 30-Jähriger Autofahrer im Weiskircher Gewerbegebiet. Bei der Kontrolle gegen 23.30 Uhr stellten die Beamten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab laut Polizei einen Wert von 1,14 Promille, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde zudem einbehalten.

Noch während der laufenden Kontrolle wurden die Beamten auf einen Roller aufmerksam, der in Schlangenlinien fuhr. Wie die Polizei mitteilt, hielten die Beamten die 54-jährige Fahrerin an und kontrollierten sie. Auch bei ihr stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest und ordneten eine Blutentnahme an. Einen Führerschein für das Fahren mit dem Roller hatte sie nicht – die Folge: ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Schlüssel des Rollers wurde sichergestellt.