Weiskirchen : Bau des Treppenliftes startet bald

Eine Broschüre über den bestellten Treppenlift konnten Anne und Lars Haßler den Vorstandsmitgliedern der „Stiftung für Menschen mit Behinderung in den Hochwaldgemeinden“ schon mal zeigen (von links): Ralf Dewald, Josef Sauer und Bernd Theobald. Foto: a-n

Weiskirchen Die „Stiftung für Menschen mit Behinderung in den Hochwaldgemeinden“ spendet 4000 Euro, damit die zwölf Stufen der Treppe an der Haustür für Lars Haßler überwindbar werden.

Längst nicht alle Bürger Weiskirchens werden auf Anhieb etwas mit dem Namen „Stiftung für Menschen mit Behinderung in den Hochwaldgemeinden“ anfangen können, obwohl sie ihren Sitz seit 2004 in dem Heilklimatischen Kurort hat. Die Stiftung wird von ehrenamtlichen Verantwortlichen – drei im Vorstand und neun im Stiftungsrat – geführt und leistet Hilfe für Menschen, die durch eine Behinderung in Bedrängnis geraten sind. So hatte die Stiftung, kaum dass sie von dem Schicksal des an unheilbarer Muskeldystrophie Duchenne (DMD) erkrankten fünfjährigen Lars Haßler erfahren hatte, einen Förderbescheid über 4000 Euro ausgestellt. Damit soll der Familie des Jungen die Anschaffung des dringend benötigten Treppenlifts erleichtert werden.