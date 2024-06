Gespräch mit den beiden Kandidaten Noch einmal voller Einsatz im Kampf um die Wählergunst

Weiskirchen · In Weiskirchen fällt an diesem Sonntag die Entscheidung, wer künftig den Chefsessel im Rathaus einnehmen wird. Für die beiden Kandidaten, die in der Stichwahl gegeneinander antreten, bedeutet dieser Tag auch das Ende eines intensiven Wahlkampfes, der ihnen viel Zeit und vollen Einsatz abverlangt hat. Die SZ sprach am Wahltag mit Stephan Barth und Stefan Conrad.

23.06.2024 , 16:00 Uhr

Wer wird neuer Chef im Weiskircher Rathaus? Diese Frage wird am heutigen Sonntag mit ziemlicher Sicherheit beantwortet. Foto: Dieter Ackermann/DIETER ACKERMANN

Von Dieter Ackermann