Sternsinger sind unterwegs Könige bringen den Segen in Weiskirchen

Wenn in Weiskirchen so viele Königskronen unterwegs sind, dann wird traditionell das Fest der heiligen drei Könige gefeiert. An diesem 6. Januar schwärmten 35 Kindern vom Pfarramt in Weiskirchen in die Straßen des Kurorts aus. Um in die Rolle der heiligen drei Könige zu schlüpfen, die in biblischer Vorzeit nach Bethlehem zogen, um das Jesuskind zu bestaunen, hatten sich die Jungen und Mädchen mit prächtigen Königsgewändern und den dazugehörigen Kronen geschmückt. Sie brachten den Segen in die besuchten Häuser, deren Bewohner für ihre Spenden mit dem Aufkleber „C+M+B“ bedacht wurden.