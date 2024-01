Weiskirchen Stephan Barth wirft erneut seinen Hut in den Ring

Weiskirchen · Für die Bürgermeisterwahl in Weiskirchen am 9. Juni steht ein weiterer Kandidat in den Startlöchern: Wie die SZ erfahren hat, will Stephan Barth, der schon bei der Wahl 2018 als freier Bewerber angetreten war, erneut seinen Hut in den Ring werfen.

19.01.2024 , 14:52 Uhr

Stephan Barth strebt eine erneute Kandidatur zum Weiskircher Bürgermeister an. Foto: Dieter Lorig

Barth hat demnach seine Bewerbungsunterlagen bei der Gemeindeverwaltung eingereicht und muss bis Anfang April nun die erforderlichen 81 Unterstützungsunterschriften zusammenbekommen. „Der Zug rollt jetzt. Ich werde mit Engagement und meiner Überzeugungskraft für unsere gemeinsame Sache werben“, heißt es in einer Nachricht, die Barth am Donnerstag in seinem Freundes- und Bekanntenkreis verbreitet hat.