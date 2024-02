Stellungnahme Stellungnahme zum Landesentwicklungsplan: Weiskirchen will sich nicht über Gebühr einschränken lassen

Die Gemeinde Weiskirchen schließt sich der Kritik an, dass der erste Entwurf für den Landesentwicklungsplan (LEP) 2030 bei der Ausweisung von neuen Baugebieten zu wenig Raum lässt. Damit schränke die Landesregierung die Entwicklungsmöglichkeiten insbesondere in den ländlich geprägten Kommunen im Hochwaldraum „in einer nicht zu unterschätzenden Weise“ ein, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung. Diese hatte der Gemeinderat bei vier Enthaltungen einstimmig gebilligt.