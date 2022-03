Mehrere Strafverfahren erwarten ihn : Fahrer ohne Versicherung im Nordsaarland unterwegs

(Symbolfoto) Foto: dpa/Carsten Rehder

Weiskirchen Ohne Versicherungsschutz, aber dafür mit falschen Kennzeichen ist ein Mann schon seit einer Weile im Nordsaarland unterwegs. Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilt, wurde der 25-jährige Deutsche, der in Frankreich lebt, am vergangenen Freitag spät in der Nacht in Weiskirchen von einem Streifenkommando angehalten.

Es wurden mit Unterstützung des Deutsch-Französischen Zentrums für Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl Ermittlungen eingeleitet – das Ergebnis: Der Mann war mit seinem grauen Skoda Fabia nicht nur in Weiskirchen, sondern auch in Losheim am See, Merzig und sogar im Landkreis Bitburg unterwegs. In Merzig hatte er luxemburgische Kennzeichen angebracht, die nicht zum Wagen gehörten, und in Bitburg falsche französische Kennzeichen, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Tatzeiten reichen zurück bis zum 18. Dezember des vergangenen Jahres.