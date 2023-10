Eines der berühmtesten Gebete Dem Sonnengesang in Weiskirchen gingen lange Vorbereitungen voraus

Immer am ersten Mittwoch eines Monats gestalten die Frauengemeinschaft St. Helena Weiskirchen eine heilige Messe mit eucharistischem Segen in der katholischen Pfarrkirche St. Jakobus. Diesmal durften sich die Organisatoren einer besonderen Aufmerksamkeit erfreuen, schon weil der in Trier für den Visitationsbezirk Saarbrücken zuständige Weihbischof Franz Josef Gebert neben Pastor Leo Koch seine Teilnahme an diesem ganz besonderen Gottesdienst zugesagt hatte. Angesichts des bevorstehenden Erntedankfestes drehte sich am Mittwochabend inhaltlich alles um den Sonnengesang, das wohl bekannteste Gebet des heiligen Franziskus.