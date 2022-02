So sehen die Planungen aus : Weiskirchen bekommt langersehntes Vereinshaus

Das Haus Josten in Weiskirchen ist in die Jahre gekommen. Vor knapp einem Jahr setzte dem alten Bau dazu auch noch ein Brand im Gebäudeinneren mächtig zu. Foto: Ackermann Dieter

Weiskirchen Was lange währt: Nach mehreren gescheiterten Versuchen soll das in die Jahre gekommene Haus Josten in Weiskirchen bald einem neuen Vereinshaus weichen. Der Weiskircher Gemeinderat hat einem nun vorgebrachten Vorentwurf zugestimmt.