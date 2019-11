Weiskirchen : Sina Hobein ist auch im Hotel-Gewerbe top

Sie freuen sich über das gute Abschneiden des saarländischen Gastronomie-Nachwuchses beim Bundesfinale (von links): Markus Schraut, stellvertretender Direktor Parkhotel Weiskirchen, Christian Heinsdorf, Fachausschussvorsitzender für Aus- und Weiterbildung im Dehoga, die drei Finalisten Laura Happel (Restaurant-Fachfrau), Jung-Koch Lucas Konrad, Hotel-Fachfrau Sina Hobein aus Niederlosheim und Dehoga-Präsidentin Gudrun Pink. Foto: Christian Heinsdorf

Weiskirchen/Königswinter Die Auszubildende des Parkhotels Weiskirchen hat bei den Jugendmeisterschaften im Gastronomiegewerbe überzeugt – schon wieder.

Zum zweiten Mal in Folge hat es Sina Hobein aus Niederlosheim ins Bundesfinale der Deutschen Jugendmeisterschaften im Gastronomiegewerbe geschafft – und das in zwei unterschiedlichen Ausbildungsgängen. Im vergangenen Jahr erreichte die heute 23-jährige Auszubildende vom Parkhotel Weiskirchen als Landesbeste bei den Restaurant-Fachleuten das Bundesfinale. In diesem Jahr nun zog Hobein, die vom saarländischen Landesverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) als „gastronomisches Allroundtalent“ gewürdigt wurde, erneut ins Bundesfinale ein – diesmal allerdings bei den Hotel-Fachleuten.

Ende Oktober stellte sich Hobein nun bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in den gastgewerblichen Ausbildungsberufen in Königswinter der Konkurrenz aus ganz Deutschland – und wie im vergangenen Jahr erreichte sie dabei den 15. Platz. „Nach den beiden Ausbildungen als Restaurant- und Hotelfachfrau will Sina Hobein nun aller guter Dinge drei werden lassen und eine Lehre zur Köchin beginnen. Einem möglichen dritten Auftritt auf deutschlandweiter Bühne steht somit nichts mehr im Wege“, heißt es hierzu in einer Mitteilung des Dehoga Saar.

Info So lief der Wettbewerb ab Die Teilnehmer beim Bundesfinale in Königswinter waren aufgerufen, sowohl ihr theoretisches Wissen als auch ihr praktisches Können unter Beweis zu stellen. Neben den schriftlichen Arbeiten und der Warenerkennung gehörten zu den Wettkampfaufgaben je nach Ausbildungsberuf das Zubereiten von Speisen, das Mixen von Cocktails, das Gestalten von Speisekarten, das Eindecken von Tafeln, das Erarbeiten von Konzepten oder das Führen von Rezeptions- und Verkaufsgesprächen. Das festliche Abendessen am Sonntag bildete den Höhepunkt des Wettbewerbs. Jeder Koch musste aus einem vorgegebenen Warenkorb ein Vier-Gang-Menü für zehn Personen kreieren. Die Restaurant- und Hotelfachleute hatten dafür die Tische fachkundig eingedeckt und dekoriert. Sie begleiteten die Gäste durch den Abend und servierten Speisen und Getränke. Im Ausbildungsberuf Hotelfachmann siegte Alina Kellner vom Ringhotel Krone Schnetzenhausen in Friedrichshafen. Gold bei den Restaurantfachleuten ging mit Ilona Maier vom Hotel Bareiss in Baiersbronn ebenfalls nach Baden-Württemberg. Bei den Köchen erkämpfte sich Ove Wülfken vom Ringhotel Birke in Kiel den ersten Platz. Mit zwei Gold- und einer Silbermedaille siegte Baden-Württemberg auch in der Teamwertung.

Neben Hobein hatten sich zwei weitere Gastronomie-Talente beim Landesentscheid Ende April für das Bundesfinale qualifiziert. Ein ganzes Wochenende lang wetteiferten im runderneuerten Steigenberger Grandhotel hoch über dem Rhein die besten 51 angehenden Köche, Restaurantfachleute und Hotelfachleute aus der gesamten Republik in Königswinter bei Bonn um die höchsten Platzierungen. Dabei erreichte Laura Happel vom Hotel Restaurant Achilles Grill in Kirkel bei den Restaurant-Fachleuten einen hervorragenden fünften Rang – das ist laut Dehoga seit über einem Jahrzehnt das beste saarländische Ergebnis in den gastgewerblichen Ausbildungsberufen.

Mit Lucas Konrad von Hämmerle’s Restaurant in Blieskastel schwang bei diesem Aufeinandertreffen der landesbesten Köche auch der amtierende Saarlandmeister den Kochlöffel. Der 21-jährige Nachwuchskoch aus Ormesheim platzierte sich in der Endabrechnung auf Position 13. Neben den Einzelergebnissen gab es auch eine Mannschaftswertung, bei der das saarländische Team den 14. Platz belegte.