Weiskirchen Simone Bühl ist seit Juli Chefärztin der Klinik für Innere Medizin an den Hochwald-Kliniken in Weiskirchen. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kliniken stellen wir die gebürtige Rheinland-Pfälzerin vor.

Als gebürtige Rheinland-Pfälzerin gab’s für sie nach dem Abitur nur eins: das Medizinstudium. Als fertige Internistin, Kardiologin und Notfallmedizinerin begann sie ihre berufliche Karriere an der Marienhaus-Klinik in Saarlouis. Nach der ersten Oberarztstelle in Ottweiler fokussierte sie sich zehn Jahre lang am Klinikum Saarbrücken auf die Behandlung von Patienten mit schweren Herzerkrankungen. Dort sammelte sie nicht zuletzt bei zahllosen Notarzt-Einsätzen wichtige Erfahrungen mit Herzkathetern, Defibrillatoren und anderen medizinischen Instrumenten.