Ratssitzung Weiskirchen Schulstandorte werden neuen Rat beschäftigen

Alter Wein in neuen Schläuchen – an dieses Zitat mag sich jetzt manches bibelfeste Ratsmitglied in Weiskirchens Rathaus erinnert haben. In seiner voraussichtlich letzten Ratssitzung – sollte bis zur Amtseinführung des neuen Bürgermeisters nicht überraschend doch noch eine Sondersitzung erforderlich werden – rief Wolfgang Hübschen als noch amtierender Verwaltungschef einmal mehr das Thema „Schulentwicklung in der Gemeinde Weiskirchen“ auf. In der vorangegangenen Sitzung (Ende April) hatte der Rat mit nur einer Stimme Mehrheit für die Lösungsvariante eins votiert, die die Erweiterung und Sanierung der Grundschulstandorte in Thailen und Konfeld vorsah (wir berichteten).