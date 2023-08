Trotz Wasserschaden Das Wasser stoppt den Schulstart nicht

Hätten die beiden Schülerinnen Sarah Lehene (10) und Lilli Quint (11) den Wasserschaden nicht rechtzeitig erkannt und die Feuerwehr alarmiert, dann hätte sich die Grundschule in Konfeld leicht in ein Aquarium verwandeln können. Bürgermeister Wolfgang Hübschen und Schulleiterin Stephanie Grasmück zeigten der SZ gestern in der Küche der Schule die kleine Wasserleitung, die sich vom Boiler gelöst und den enormen Wasserschaden verursacht hatte. Außerdem bedankten sie sich noch einmal bei der Schülerin Lilli Quint, der sie ebenso wie Sarah Lehene bereits jeweils ein kleines Geschenk überreicht hatten. Aber wie gehts jetzt beim bevorstehenden Ferienende mit dem Schulbetrieb in Konfeld weiter?