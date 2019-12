Erheblicher Schaden : Scheune in Thailen brennt ab

Scheune in Thailen brennt ab

Nach einem Feuer in einer Scheune in Thailen sucht die Polizei Hinweise auf die Brandursache.

Eine Scheune ist am Mittwochabend in Thailen abgebrannt. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, alarmierte ein Weiskircher gegen 21.15 Uhr die Polizei wegen des Brands in der Hauptstraße. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften aus Losheim,Niederlosheim, Weierweiler, Rappweiler und Weiskirchenvor Ort, um gegen die Flammen zu kämpfen.