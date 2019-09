Rappweiler : Straßensanierung in Rappweiler geht in neuen Abschnitt

Straßensanierung in Rappweiler geht in neuen Abschnitt

Rappweiler Am Freitag, 20. September, wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) laut Mitteilung von gestern einen weiteren Abschnitt im Zuge der Deckenerneuerung der Ortsdurchfahrt Rappweiler beginnen. Betroffen ist der Streckenabschnitt auf der L 157 (Merziger Straße) zwischen der Einmündung Hochwaldstraße und der Einmündung Höhenweg.

Die Bauarbeiten werden in halbseitiger Bauweise mit Ampelregelung ausgeführt. Es werden in Teilbereichen die Rinnenplatten, Borde sowie Straßenabläufe erneuert. Hierfür müssen die Zufahrten zu den Straßen Am Bach, Schmiedenstraße und In der Domp gesperrt werden. Da es teilweise keine Umleitungsmöglichkeiten gibt, werden die Anwohner gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baufeldes abzustellen. Des weiteren werden Ankergasse und Wiesenweg für die Zufahrt in die Merziger Straße gesperrt. Die Einfahrt von der Merziger Straße kommend bleibt möglich. Der Verkehr wird innerörtlich umgeleitet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich eine Woche. Im Anschluss wird die Sanierung ab Höhenweg bis zur Einmündung Auf der Alm fortgesetzt. Hierfür ist auch eine Woche eingeplant.