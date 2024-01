Saarländer erzählt von schwerem Schicksal Warum eine syrische Familie mit drei Kindern aus dem Saarland flüchten musste

Zwalbach · Henry Selzer aus Zwalbach hat im Sommer eine syrische Flüchtlingsfamilie bei sich untergebracht. Doch die Hoffnungen auf ein Einleben in einer neuen Heimat zerschlugen sich. Hals über Kopf ergriff die fünfköpfige Familie wieder die Flucht aus Deutschland. In der SZ erzählt Selzer, wie es dazu kam und was die Geschichte der Familie für ihn zeigt.

04.01.2024 , 13:22 Uhr

Das ist alles, was Henry Selzer in der von ihm vermieteten Wohnung von der syrischen Familie vorfand, die inzwischen überraschend ihre Flucht fortgesetzt hat. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

Die Pantoffeln stehen noch vor der Zimmertür. Die Füße, die sie eigentlich wärmen sollten, stapfen inzwischen wegen der Flucht einer syrischen Familie über Bulgarien, Lebach und Zwalbach durch ein benachbartes europäisches Land. Wie sich die fünfköpfige Familie auf ihrer Odyssee aus der vom Krieg zerstörten Heimat im längst undurchschaubaren Labyrinth zwischen internationaler Dublin-Vereinbarung und nationalen Migrations-Gesetzen hilflos verirren konnte, macht Henry Selzer in der Zwalbacher Straße von Rappweiler fassungslos: „In was für einer Welt leben wir denn heute!“