später lesen Heimat- und Genusshandwerk Röster-Meister gibt Einblicke in die Aromawelt des Kaffees FOTO: Pauli Michels FOTO: Pauli Michels Teilen

Twittern







() Heimat- und Genusshandwerk erleben und schmecken können Besucher der Kaffeerösterei Pauli Michels bei einer Kaffeesortenverkostung am Freitag, 6. April, von 14 Uhr bis 16 Uhr in der Kaffeerösterei in Weiskirchen. Röster-Meister Pauli Michels verrät, was bei der Auswahl der Rohkaffees für die höchste Anforderung an Transparenz über die Herkunft sowie Reinheit und Geschmack der Kaffee-Sorten wichtig ist. Michels führt durch die regional zertifizierte nachhaltige Veredlungsstätte, die zu einer von Deutschlands besten Röstereien 2018 gehört.