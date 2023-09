Serie Feines aus der Region „Ebbes von hei!“ La Enoteca ist jetzt mobil unterwegs

Diese Idee beschäftigte Davide Mazzotta schon lange. „Genießen mit Ambiente“ lautet das Motto seiner Foodlounge unter anderem mit italienischen Weinen, die man als La Enoteca im Haus des Gastes in Weiskirchen findet. „Zusätzlich möchte ich aber mit meinem gastronomischen Angebot gerne dem Wunsch vieler Gäste entsprechen und auch für auswärtige Events mobil werden.“ Dazu sollte ein Anhänger etwa in der Größenordnung eines Pferdeanhängers her: „Der musste aber schon etwas Besonderes darstellen!“ In Italien, dem Heimatland der Familie Mazzotta, schien er Anfang des Jahres das Gewünschte bereits gefunden zu haben. Aber nach einem ernüchternden Flug zum dortigen Hersteller konzentrierte sich der junge Gastronom darauf, lieber einen Anhänger ganz nach seinen individuellen Vorstellungen zu planen.