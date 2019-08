Weiskirchen : Seit 50 Jahren aktiv, fit und gesund

In einem Schwimmbad der Hochwald-Kliniken kommt bei dieser Wassergymnastikgruppe des Reha- und Gesundheits-Sportvereins Weiskirchen der Spaß offensichtlich nicht zu kurz. Schon bald feiert der Verein sein 50-jähriges Bestehen. Foto: a-n

Weiskirchen Der Reha- und Gesundheitssportverein Weiskirchen feiert runden Geburtstag. Gegründet wurde der Verein im August 1969.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dieter Ackermann

Wer skeptisch davon ausgeht, dass es sich bei den Mitgliedern des Reha- und Gesundheitssportvereins Weiskirchen um betagte, von ihren Gebrechen gebeugte Menschen handeln könnte, der ist eindeutig auf dem Holzweg. Anlässlich des bevorstehenden 50-jährigen Bestehens dieses aktiven Vereins besuchten wir eine seiner vier Gruppen bei der Wassergymnastik in einem der attraktiven Bäder der Hochwald-Kliniken – und siehe da: Wir sahen uns einer Gruppe von nicht mehr ganz jungen, aber fitten und offensichtlich lebensfrohen Menschen gegenüber. Ihr Vorsitzender, Berthold Langenfeld, stellte bei dieser Gelegenheit der SZ seinen Verein vor, der übrigens auch Mitglied im Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Saarland ist.

Dass sein Verein in diesem Monat sein 50-jähriges Bestehen feiern kann, sei zunächst der Tatsache zu verdanken, dass sich im Juni des Jahres 1969 auf Initiative des damaligen VdK-Vorsitzenden Werner Hero im Hotel Antz 13 Kriegs- und Zivilgeschädigte zur Versehrten-Sportgruppe Weiskirchen zusammenfanden. Langenfeld erzählt: „Damit fing alles an. Aber längst hat sich unser Verein unübersehbar weiterentwickelt. Zwischendurch nannten wir uns auch mal Behinderten-Sportclub Weiskirchen. Heute firmieren wir als Reha- und Gesundheitssportverein Weiskirchen mit dem erklärten Ziel, uns aktiv, fit und gesund zu halten.“

Info Die Geschichte des Vereins Der Reha- und Gesundheitssportverein Weiskirchen feiert am 11. August sein 50-jähriges Bestehen. Nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Konfeld (ab 10.30 Uhr) geht es mit Sektempfang und gemeinsamem Mittagessen im Restaurant „Zur alten Post“ in Thailen, Hauptstraße 62, weiter. Gegen 14 Uhr schließt sich daran ein kleiner Festakt an. In den vergangenen 50 Jahren führten diese Vorsitzenden den Verein: Werner Hero, Rudi Dötsch, Adolf Uder, Gertrud Lauer, Josef Fink und Berthold Langenfeld (aktuell). Zertifizierte Fachübungsleiter sind: Josef Fink, Rudi Brack und Matthias Seimetz. Vereinsärzte waren bzw. sind: Dr. Franz Walter (1969 – 1986), Dr. Bernd Börger (1986 bis 2018, verstorben) und Dr. Klaus Volker Miethlau (seit 2019).

Offensichtlich kommt dieses Ziel an. Von einst dreizehn Mitgliedern steigerte sich diese Zahl auf inzwischen 29 Männer und 45 Frauen, die sich heute bereits auf ihr stolzes Jubiläum im kommenden August freuen. Viele ihrer sportlichen Aktivitäten finden nach wie vor in den Hochwald-Kliniken statt, die vor einem halben Jahrhundert noch Hochwaldsanatorium hießen. In diesem Zusammenhang betont Langenfeld dankbar die nach wie vor ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Klinik.

Zum zehnjährigen Bestehen wurde damals das sportliche Angebot unter anderem um Bosseln, Fußballtennis, Kegeln und Gymnastik erweitert, wozu der Verein zusätzlich zu den Hochwald-Kliniken die Hochwaldhalle in Weiskirchen und die Kegelhalle in Losheim in Anspruch nahm und nimmt. „Sport ist Medizin für jedermann“, versichert Langenfeld, „und das gilt selbstverständlich auch für Kriegsversehrte, für Unfall- und Zivilgeschädigte, für Herzkranke, Asthmatiker oder Diabetiker, um nur einige zu nennen.“ Dank der Zertifizierung durch den Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Saarland könnten übrigens verschiedene Angebote auch mit den Kassen abgerechnet werden.

Klar sei aber ebenfalls, dass bei allem sportlichen Ehrgeiz im Dienst der eigenen Gesundheit der Spaß in der Gruppe nicht zu kurz kommen darf. Dabei verweist der Vorsitzende nicht zuletzt auf jährliche Programmangebote wie zum Beispiel den traditionellen Familientag (Mariä Himmelfahrt), Wanderungen oder Weihnachtsfeiern. Bestes Beispiel für die Begeisterung beim gemeinsamen Sport bot übrigens die Gruppe, die wir bei ihrer Wassergymnastik unter Leitung des zertifizierten Fachübungsleiters Josef Fink besuchen durften. Neben ihm engagieren sich noch Rudi Brack und Matthias Seimetz als Fachübungsleiter im Verein. Insgesamt absolvieren im Schnitt pro Jahr etwa 2040 Teilnehmer rund 296 Übungsstunden, die nebenbei auch Spaß machen.