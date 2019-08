Schlägerei in Rappweiler : Randalierer verletzen auf Dorffest drei Polizisten

Weiskirchen-Rappweiler Weiskircher attackieren Beamte. Und das ist längst noch nicht alles.

Zwei Brüder aus Weiskirchen haben am Feiertag Mariä Himmelfahrt in Rappweiler eine Schlägerei ausgelöst. Nach Angaben eines Sprechers der Waderner Polizei vom Freitag randalierten sie am Abend auf dem Dorffest. Sie sollen Aschenbecher und Flaschen hinter den Tresen eines Bierstandes geworfen haben. Dabei verletzten sie eine Bedienungskraft, die die Situation beruhigen wollte, an der Hüfte. Eine weitere Angestellte bekam einen Schlag ins Gesicht ab.