Weiskirchen Dr. Ramona Kiefer ist seit Juli Chefärztin der Klinik für Orthopädie und Sportmedizin an den Hochwald-Kliniken in Weiskirchen. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kliniken stellen wir die junge Medizinerin vor.

„Schmerzpatienten mit hoher zusätzlicher psychosozialer Belastung sind oft durch die konventionelle Form der Rehabilitation nicht gut genug versorgt, da hierbei der psychische Anteil nicht gleichgewichtet mit dem körperlichen Anteil therapiert werden kann. In einem rein auf die körperliche Funktion ausgerichteten Therapieansatz wie bei der herkömmlichen Reha kann hierfür nicht genügend Raum vorhanden sein“, erzählt sie, „diesen Menschen möchte ich helfen. Denn sie haben starke Schmerzen durch körperliche Beeinträchtigungen, der Schmerz wird jedoch zusätzlich noch durch psychische Leiden oder eine erhöhte Stressbelastung verstärkt. Daraus entsteht oft ein Teufelskreis, den es frühzeitig zu durchbrechen gilt!“ Aktuell biete die Klinik 24 Plätze für diesen Behandlungsansatz an.

Aufgewachsen in Schmelz, begann sie in Homburg ihr Medizinstudium. Nichts dokumentiert ihren beruflichen Ehrgeiz nachhaltiger als die Tatsache, dass sie ihre Promotion (Neurochirurgie Uniklinikum Homburg) bereits vor dem Abschluss des Studiums über die Bühne brachte. Im Uniklinikum Homburg absolvierte Kiefer anschließend in ihrer weiteren Fortbildung Stationen wie die Allgemein-, Gefäß- und Unfallchirurgie sowie die interdisziplinäre chirurgische Intensivmedizin und die Orthopädie. Bei dem Angebot, in den Hochwald-Kliniken im Jahr 2011 als Ärztin anzufangen, fackelte sie nicht lange – inzwischen leitet sie bereits als Chefärztin die Klinik für Orthopädie und Sportmedizin.