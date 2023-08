Etappe durch den Grünen Kreis Weiskirchen ist bei der Radtour doppelt dabei

Bei der Fahrt vorbei am Parkhotel von Weiskirchen fühlte man sich am Dienstag unvermittelt an die Tour de France 2023 erinnert. Die ist bekanntlich längst gefahren. Aber die Deutschland-Tour beginnt am Mittwoch mit dem Prolog in St. Wendel, und am Donnerstag können die Zuschauer die Profi-Rennsportler auf ihrer ersten Tour-Etappe durch die Straßen von Weiskirchen huschen sehen. Und genau deshalb hatten sich drei der renommierten Teams bereits Anfang des Jahres im Parkhotel eingebucht. So bestaunte gestern auch eine Streifenwagen-Besatzung der Polizei interessehalber auf dem Hotelparkplatz die großen Busse und Service-Fahrzeuge von Bora-hansgrohe (Deutschland), Soudal (Italien) und Ineos (Großbritannien), die in diesem Jahr auch alle bei der Tour de France angetreten waren.