Probenmarathon für Adventskonzert Rappweiler Bläser proben für großes Konzert

Rappweiler-Zwalbach · Das große Jubiläumsadventskonzert der Musikfreunde Hochwald steht am dritten Adventssonntag im Bürgerhaus in Rappweiler an. Die rund 30 Musiker des Orchesters haben sich in einem wahren Probenmarathon auf das Konzert vorbereitet. Die SZ durfte sie im Proberaum besuchen.

14.12.2023 , 21:00 Uhr

Für das Probenfoto der Musikfreunde Hochwald bat der Dirigent Jörg Sträßer (rechts) neben den Blechbläsern auch die im Gebäude nebenan übenden Holzbläser (im Bildhintergrund) in den Probenraum. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

Die Erfolge der bisherigen Adventskonzerte der im Jahr 2013 gegründeten Musikfreunde Hochwald sind noch unvergessen. Aber was sich die rund 30 Orchestermitglieder jetzt bereits seit September an intensiver Probenarbeit dafür selber zumuten, das lässt schon jetzt dringend angeraten erscheinen, sich den Termin des Jubiläumsadventskonzerts am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, um 17 Uhr im Bürgerhaus in Rappweiler im Kalender rot anzukreuzen.