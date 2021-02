Thailen : Polizei erwischt gesuchten Straftäter leicht bekleidet in der Küche des Elternhauses

Thailen „In seiner Haut ziemlich sicher fühlte sich ein nur leicht bekleideter Jugendlicher, welcher sich am Abend des 25. Februar in der Küche des elterlichen Anwesens ein Essen zubereitete“, so eröffnet die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland mit Sitz in Wadern ihrer Presse-Mitteilung vom Freitag.

Der per Haftbefehl gesuchte junge Mann ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die Beamten der Waderner Dienststelle einen Hinweis bekommen hatte, wonach der Gesuchte sich aktuell zu Hause im Weiskircher Ortsteil Thailen aufhalten soll. Als die Beamten plötzlich hinter ihm in der Küche standen, um ihm die Festnahme zu erklären, zeigte er sich nach Mitteilung der Polizei „völlig überrascht und unterwarf sich widerstandslos den folgenden polizeilichen Maßnahmen“.