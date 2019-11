Polizei sucht Hinweise : Gleich mehrere Autos in Weiskirchen aufgebrochen

Weiskirchen Die Polizei sucht nach Unbekannten, die in Weiskirchen mehrere Autos aufgebrochen haben.

Unbekannte haben am Sonntag in Weiskirchen fünf Autos aufgebrochen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, ereigneten sich die Taten zwischen 17 und 21 Und in der Konfelder Straße und in der Straße „In der Trift“. In allen Fällen wurde an den geparkten Autos eine der hinteren Seitenscheiben eingeschlagen, danach haben die Unbekannten die Fahrzeuge durchsucht. In einem Fall haben die Unbekannten einen größeren Geldbetrag erbeutet.